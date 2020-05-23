Samsun'a mayıs ayında kar sürprizi
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Samsun'a mayıs ayında kar sürprizi

Samsun'a mayıs ayında kar sürprizi Samsun'un Ladik ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

23.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:50

Samsun'a mayıs ayında kar sürprizi

SAMSUN - Samsun'un Ladik ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ladik ilçesindeki Akdağ'da etkili olan kar yağışı Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinin de olduğu bölgeyi beyaza bürüdü.

Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından Kayak Merkezi'nde çekilen görüntüler, belediyenin ve Başkan Mustafa Demir'in sosyal medya hesaplarından, "Samsun'umuzun muhteşem güzelliklerinden biri olan Ladik Akdağ, dün gece yağan kar ile beyaza büründü. Mayıs ayında gelen bu mükemmel kar manzarasını sizlerle paylaşmak istedik" şeklinde paylaşıldı. Paylaşım büyük beğeni aldı.

Samsun'a mayıs ayında kar sürprizi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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