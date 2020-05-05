Samsun'a giriş ve çıkış yasağı 15 gün uzatıldı
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Samsun'a giriş ve çıkış yasağı 15 gün uzatıldı

Samsun'a giriş ve çıkış yasağı 15 gün uzatıldı
05.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:41

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Samsun'a giriş ve çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile Samsun'a giriş ve çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı.

İçişleri Bakanlığınca sosyal izolasyonu korumak amacıyla yeni genelge düzenlendi. Düzenlenen genelge uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Mayıs tarihli ve 37 sayılı kararıyla; Samsun'a yapılacak tüm giriş/çıkışlar 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'dan 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'a kadar 15 günlük süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 3 Nisan tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına ilimize kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış, 18 Nisan tarih ve 7007 sayılı Genelge ile de bahse konu kısıtlamanın süresi 03 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 00.00'a kadar uzatılmış, 3 Mayıs tarih ve bila sayılı Genelgesi ile 4 Mayıs Pazartesi saat 00: 00'a kadar uzatılmıştı. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs tarih ve bila sayılı Genelgesi ile de; İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'dan 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'a kadar 15 günlük süreyle geçici olarak durdurulmasına, ilimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmalarına, ilimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 8 Nisan tarih ve 29 karar nolu toplantısında alınan kararların geçerli olmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararların uygulamasında herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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