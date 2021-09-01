Samsun'a Avrupa standartlarında ileri biyolojik atık su arıtma tesisi

Samsun Büyükşehir Belediyesince, kentin atık su sorununu tamamen çözmek için Çarşamba ilçesine 9 milyon 855 bin avro bedelle İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kuruluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesince, kentin atık su sorununu tamamen çözmek için Çarşamba ilçesine 9 milyon 855 bin avro bedelle İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kuruluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tesis inşaatının yüzde 35'i tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün kentin atık su sorununu tamamen çözmek için yatırımları aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşasına hız kesmeden devam ediyor. Havalandırma ve çöktürme havuzları, idari ve atölye binaları, su giriş ve dağıtım yapılarının inşaatları tamamlanan tesisin 2022 yılının ilk yarısında hizmete alınması planlanıyor.

Fiziki ilerlemesi yüzde 35'e ulaşan 9 milyon 855 bin avro bedelli yatırım ile günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tesisin hem altyapı hem de çevre bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Tesisin Avrupa standartlarında olacağını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Samsun'da atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için durmadan çalıştık. 17 ilçemizin tüm mahallelerinde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Tüm yatırımlarımızda Samsun'u bir bütün olarak ele alıyoruz. Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması bizim için öncelikli konu. Tesisin yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanıyor. Bittiğinde günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılabilecek. Arıtılan atık su çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak'a deşarj edilecek."

Demir, Samsun'da altyapı probleminin kalmadığı, özellikle atık su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı temin etmek istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Samsun'umuzu ülkemiz ve dünya ölçeğinde hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi çevreye yapılan yatırım, insana yapılan yatırımdır. Bu bilinçle Su ve Kanalizasyon İdaremiz ile birlikte kentimizi örnek projeler ile daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz. 17 ilçemizle kalkınmış bir Samsun için büyük projelere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Samsun için hep daha iyisini, daha güzelini yapma heyecanımızı asla yitirmedik. Atık su arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün