Samsun'a araç giriş çıkışına izin verilmiyor Samsun'da güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında şehre giriş çıkışa izin vermiyor.

Samsun'da güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında şehre giriş çıkışa izin vermiyor.

Zonguldak ile 30 büyükşehire gece yarısından itibaren tüm giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması kararının ardından Ankara istikametindeki Havza, Ordu tarafındaki Terme ve Sinop yönündeki Yakakent ilçelerinde uygulama noktaları oluşturuldu.

Uygulama noktalarında jandarma ve emniyet personeli, ateş ölçer cihazı ile sürücü ve yolcuların ateşini kontrol ediyor.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Samsun'a araç giriş çıkışına izin vermiyor.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların ise transit geçişleri devam edecek.

Kaynak: AA