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Samsun'a 90 milyon liralık gaz beton yatırımı istihdama katkı sağlayacak

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 90 milyon liralık yatırımla inşaatı devam eden gaz beton üretim fabrikasının ekim ayında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Samsun'a 90 milyon liralık gaz beton yatırımı istihdama katkı sağlayacak
18.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:10

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 90 milyon liralık yatırımla inşaatı devam eden gaz beton üretim fabrikasının ekim ayında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Havza OSB'de, 2018 yılında 40 bin metrekare ile ilk yer tahsisi yapılan yatırım olan ve geçen yıl inşaatına başlanan Gemikaya Holding'e bağlı Arkoz Gaz Beton Fabrikasının 90 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Ekim ayında üretime başlaması planlanan fabrikada 100 kişinin istihdam edilmesi, 16 bin metrekarelik üretim alanında yıllık 450 bin metreküp gaz beton üretilmesi hedefleniyor.

Fabrika için Çin'de üretilen 40 metre uzunluğunda, yaklaşık 3,5 metre çapında, 78 ton ağırlığındaki fırın üniteleri ve diğer ekipmanların bir süre önce Havza'ya ulaşmasıyla hızlanan inşaatın tamamlanmasının ardından sıcak üretim testlerine başlanacak.

"Bölge için iyi bir yatırım olacağını düşünüyoruz"

Firma yetkilisi İbrahim Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın kurulum aşamasının iyi gittiğini, planlamalarıyla eşdeğer şekilde ilerlediklerini söyledi.

Henüz gelmeyen makine ve ekipmanlarının 25 gün kadar sonra Havza'da olacağını aktaran Çelebi, "Onların montajı, çatının kapatılması, mekanik ve elektrik tesisatlarımızı tamamlayacağız. Hepsini ekim gibi bitirip sıcak testlere başlamayı hedeflemekteyiz. Tam kapasiteye geçtiğimizde 450 bin metreküp üretim yapmayı planlıyoruz." dedi.

İlk yıl üretimlerini bölgenin satışına göre planlayacaklarını dile getiren Çelebi, "Fabrika, bölgede farklı sektörlere katma değer sağlayacak. Nakliye ve silis ocaklarında artı değerler olacak. Bölgemizde bizimle birlikte yapılan diğer yatırım planlamalarına göre 500 kişiye istihdam sağlanacak. Ham maddeyi buradan alacağız. Çimento ve kireç sektörüne katkımız olacak. Birçok yardımcı malzemeleri de bu bölgeden tedarik edeceğiz. Bölge için iyi bir yatırım olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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