Samsun'a 35,5 Milyon TL'lik Yatırım

Samsun'da Kasım ayında Ekonomi Bakanlığından teşvik belgesi alan yatırımcılar belli oldu.



Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) yapılan açıklamaya göre, Samsun'da faaliyet gösteren Anadolu'nun ilk ilaç fabrikası Adeka İlaç San ve Tic. A.Ş., 35,5 milyon TL tutarındaki kapasite artırımı yatırımı için yatırım teşvik belgesi aldı. Firma, yatırımını 3 yılda tamamlamayı hedefliyor. OECD'nin teknolojik yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterdiğinden dolayı şirketin bu yatırımı, Yatırım Teşvik Sistemi açısından "Öncelikli Yatırımlar" kategorisinde destekleniyor. Bu kategoride değerlendirilen yatırımlar, yatırımın nerede yapıldığına bakılmaksızın 5. Bölge desteklerinden faydalanıyor.



Samsun Yatırım Teşvik Sistemi'nde 3. Bölge'de yer almasına rağmen, söz konusu yatırım 5. Bölge desteklerinden faydalanacak. Buna göre KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği (7 yıl), vergi indirimi (yüzde 80) ve yatırıma katkı oranı (yüzde 40) desteklerinden yararlanacak olan ilaç firması, teknoloji yoğun ve Endüstri 4.0 yaklaşımlı yeni yatırımı ile 15 kişiyi daha istihdam edecek.



Teşvik belgesinin alımı sürecine, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bünyesinde faaliyetlerini yürüten Samsun Yatırım Destek Ofisinin destek verdiği belirtildi. Yatırım teşvik sisteminde kalkınma ajansları, yerel birimler olarak görev yapıyor. Yerel birimler, yatırım teşvik belgesi süreçlerinde yatırımcıya teknik destek sağlıyor. Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Ekonomi Bakanlığına müracaat ediliyor. Ancak, genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan bir kısım yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebiliyor. - SAMSUN