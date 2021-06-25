Samsun'a 1500 kişilik sahip spor tesisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'a 1500 kişilik sahip spor tesisi

Samsun'a 1500 kişilik sahip spor tesisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında İlkadım ilçesine 1500 kişilik çok fonksiyonlu antrenman salonlarına sahip spor tesisi protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında İlkadım ilçesine 1500 kişilik çok fonksiyonlu antrenman salonlarına sahip spor tesisi protokolü imzalandı.

Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında İlkadım ilçesine 1500 kişilik çok fonksiyonlu antrenman salonlarına sahip spor tesisi protokolü imzalandı. Önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimize göstermiş oldukları ilgi ve destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'e hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun'a 1500 kişilik sahip spor tesisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Yüce Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'a 1500 kişilik sahip spor tesisi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:46:42. #1.14#

title