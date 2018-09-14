Samsun, 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı ile İrtifa Kazandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) paydaşlığıyla 12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı; katılımcı akademisyen ve uzmanların yanı sıra havacılık ve savunma sanayinden aktörlerin, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin bulunduğu Ballıca Yerleşkesine yaptıkları ziyaret ile sona erdi.

Yeni kurulan üniversiteler arasında yer alan Samsun Üniversitesi, OMÜ'den devraldığı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile OMÜ'nün havacılık ve uzay bilimleri alanındaki tecrübesini ve misyonunu devam ettiriyor. Bu kapsamda düzenlenen 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı; araştırmacı ve akademisyenleri buluşturup aralarındaki bilimsel iletişimi güçlendirirken ortak çalışmalar için de zemin hazırladı.

Birçok konu başlığının ele alındığı ve verimli geçen konferansın ardından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu kılavuzluğunda Ballıca Yerleşkesi'ndeki tesisleri gezen akademisyen ve uzmanlar, yapılan çalışmalar ile yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Konuklar öncelikle Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin eğitim ve araştırma laboratuvarlarını ziyaret ederken, OMÜ bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin (UZAYTEM) çeşitli bölümlerini, uçak bakım hangarlarını ve pistini de yakından gözlemlediler. Konuklar tesislerin, ülkemizdeki havacılık sektörünün geleceği adına umut verdiğini dile getirdiler.

Dekan Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu da üniversitelerde ve sanayide yürütülmekte olan araştırma projeleri ile güncel çalışma ve gelişmelerin tanıtımı için araştırmacıları ve proje sahiplerini konferansa davet ettiklerini belirterek bu konferans ile Samsun'un irtifa kazandığını vurguladı. - SAMSUN