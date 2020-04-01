Samsun 6. İnşaat Fuarı'nın tarihi değişti
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yarın başlaması planlanan Samsun 6. İnşaat Fuarı'nın yeni tarihi belirlendi.
01.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:18
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yarın başlaması planlanan Samsun 6. İnşaat Fuarı'nın yeni tarihi belirlendi.
TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, 2-5 Nisan'da yapılması planlanan fuarın koronavirüs salgını nedeniyle 15-18 Ekim'de yapılacağı belirtildi.
TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarın, planlandığı şekilde yeni tarihinde gerçekleştirileceği aktarıldı.
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Kaynak: AA