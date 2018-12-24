Samsun 6 Aydır Yolda Bulduğu Bileziğin Sahibini Arıyor

6 aydır yolda bulduğu bileziğin sahibini arıyor

Samsun'da, özel bir şirkette asgari ücretle çalışan Burak Kurum (24), 6 ay önce kaldırımda yürürken altın bilezik buldu. Kurum, kuyumcuya götürdüğü ve gerçek olduğunu öğrendiği 7 bin lira değerindeki bileziğin sahibini arıyor. 6 aydır yaptığı aramalardan sonuç alamayan Kurum, bilezik kaybedenlerin kendisine ulaşmasını istedi.

Samsun'da, özel bir şirkette asgari ücretle çalışan evli ve 1 çocuk babası Burak Kurum, iş çıkışında arkadaşı Onur Vural ile birlikte kaldırımda yürüdükleri sırada yerde bilezik buldu. Bileziği yerden alan ve çevredeki iş yerlerine sorduğu sahibini bulamayan Kurum, gittiği kuyumcuda bileziğin gerçek ve yaklaşık 7 bin lira değerinde olduğunu öğrendi. Mahallede yeniden arama yapan, esnaf ve vatandaşlara soran Kurum, 6 aydır yaptığı aramalardan sonuç alamadı. Bileziği muhafaza altına alan Kurum, kaybedenlerin kendisine ulaşmasını istedi.

'6 AYDIR SAHİBİNİ ARIYORUM'

Kaldırımda yürürken bilezik bulduğunu anlatan Kurum, "Çevredeki esnafa ve vatandaşlara sordum ancak sahibini bulamadım. Bileziği kuyumcuya da götürdüm, sahte olup olmadığına baktırdım. Değerinin yaklaşık 7 bin lira civarında olduğunu öğrendim. Para kazanmak kolay değil. 10 liramı kaybetsem üzülürüm. Ben de zor şartlar altında para kazanıyorum. Onun için kaybedende üzülmüştür. 6 aydır sahibini arıyorum. Hırsızlık olayı çok oluyor. Yarın bir gün bu bilezik çalınsa benim vicdanım sızlar. Evimde rahat uyuyamıyorum. Bir an önce bileziğin sahibinin bulunmasını istiyorum. Bileziği sahibine teslim edip bende rahat edeyim" dedi.

Kaynak: DHA