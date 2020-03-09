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Samsun Valiliği, Murat Erat, Samsun, Ekonomi

Samsun 5. Mobilya Fuarı yarın kapılarını açacak

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın kapılarını açacak.

09.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:02
Samsun 5. Mobilya Fuarı yarın kapılarını açacak

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın kapılarını açacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB'in iş birliği ile hazırlanan Samsun Mobilya Dekorasyon 5. Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı, 10-15 Mart 2020'de TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda klasikten moderne, avangarttan özel tasarıma kadar birçok farklı seçenekte mobilya sergilenecek.

Ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekorasyon sektörünün 2020 trendleri ile buluşma noktası olacak fuar, Türkiye'nin en eski mobilya üretim bölgelerinden biri olan Samsun'da üretici ile tüketiciyi buluşturacak.

Samsun 5. Mobilya Dekorasyon Fuarı, çağdaş ve özgün tasarımları, yeni donanım ve teknolojileri mobilya toptancıları ve tüm ilgililere tanıtmayı hedefliyor.

Fuarda, Samsun ve Karadeniz markası ön plana çıkarılacak.

Kaynak: AA

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