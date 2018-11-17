Samsun 5 Metrelik İstinat Duvarı Çöktü

5 metrelik istinat duvarı çöktü

SAMSUN'un Canik İlçesi'nde yol kenarındaki yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarının 15 metrelik kısmı çöktü. Yol trafiğe kapatıldı.

Olay Canik İlçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Toptepe İlkokulu'nun alt tarafında bulunan çocuk parkının yanındaki Bayırlı Sokağa cephe istinat duvarının yaklaşık 15 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. 5 metre yükseklikteki duvarın yığılan taşları sokağı kapladı. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.