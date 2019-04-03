Samsun 5. İnşaat Fuarı Yarın Kapılarını Açacak

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 5. İnşaat Fuarı yarın başlayacak.

TÜYAP öncülüğünde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu ile Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun şubeleri ve KOSGEB'in iş birliğinde hazırlanan fuar, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

TÜYAP'tan yapılan açıklamada, bu yıl 5'incisi düzenlenecek fuarı geçen yıl sektör mensubu 35 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Bu yıl da da on binlerce ziyaretçi gelmesi beklenen fuarda verimli ticari anlaşmalar yapılmasının beklenildiği aktarılan açıklamada, fuarın sektörün bölgedeki ticari hacmini büyük ölçüde destekleyen bir organizasyon olacağı vurgulandı.

İnşaat sektöründeki yeniliklerin sergileneceği fuarın çatıdan tabana, dış cepheden kapı pencereye, boya malzemelerinden yalıtıma, tesisattan inşaat makinelerine kadar çok geniş ürün çeşitliliği ile profesyonel ziyaretçilerini tek çatı altında buluşturacağı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fuarı ziyaret edecek müteahhitler, mühendisler, mimarlar, iç mimarlar, şehir plancıları, sektörde faaliyet gösteren özel şirketlerin yöneticileri, özel ve kamu kurumlarının satın alma yöneticileri, tüm ürünleri inceleme ve proje süreçleri için önemli iş bağlantıları kurma imkanına sahip olacak. TÜYAP'ın yurt dışı ofisleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan farklı ülkelerden gelecek alım heyetleri, stant açan üretici firmalarımızla ticari bağlantılar kurmak için Samsun 5. İnşaat Fuarı'na gelecek. İkili iş görüşmeleri yaparak önemli satış ve satın almaların gerçekleşmesini, böylelikle finansal bir yükselme kazandırılması hedeflenmektedir."

Açıklamada, fuarda gerçekleşecek panellerde binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelik, binalarda akıllı sistem çözümleri, yerel yönetimler ve enerji, Samsun ve deprem, yapı denetim sistemindeki yenilikler, uygulamalar gibi konularda mesleğinde yetkin panelistlerin güncel sorun ve çözümleri ele alacağı kaydedildi.

Yarın ziyaretçilere kapılarını açacak fuar, 7 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA