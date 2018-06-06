Samsun 48 Günlükken Annesi Ölen Torununun Şampiyon Bir Judocu Olması İçin Kendini Adadı

Samsun'da 48 günlükken annesi ölen Ayten Mediha Yeksan'ı (16) babaannesi Nebahat Yeksan büyüttü. 7 yıl önce judoya başlayan genç kıza en büyük desteği yine babannesi verdi. Her gün torununu idman çantasını hazırlayıp okula getiren Nebahat Yeksan, onunla birlikte idmanlarına ve müsabakalarına da gidiyor. Judoyu torunu ile birlikte öğrenen Nebahat Yeksan, Ayten bizi hep gururlandırdı dedi.İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 16 yıl önce meydana gelen olayda bir apartmanını 5'inci katında çamaşır asarken balkondan düşen 2 çocuk annesi Ayten Yeksan öldü. Annesi öldüğünde 48 günlük olan Ayten Mediha Yeksan'ın bakımını ise babaannesi Nebahat Yeksan (68) üstlendi. İlkokuldayken torununun judo sporuna başlaması ile birlikte Nebahat Yeksan'da onu hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her gün okula gelip torununun antrenman için götüreceği içinde yemek ve spor kıyafetlerinin bulunduğu çantayı getirip onunla birlikte antrenmana gitti. Ölen annesinin adını taşıyan Ayten Mediha Yeksan, hem okuldaki başarısı hem de kazandığı başarılarla en çok da babaannesinin yüzünü güldürdü. Judo ile ilgili bilgi de edinen ve torunun müsabakaları hiç kaçırmayan Nebahat Yeksan, torununun balkan 3'üncülüğü, Türkiye şampiyonluğu gibi madalyalar kazandıkça gururunun da katlandığını söyledi.

Kendisi gibi judocu olan ağabeyi Halil İbrahim Yeksan (18) ile antrenman yapan Ayten Mediha Yeksan, 2011 yılından bu yana judo yaptığını şuaki hedefinin ise Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu söyledi. Babaannesi ile arasındaki diyaloğunun çok iyi olduğunu söyleyen Ayten Mediha Yeksan, Babaannem benim arkadaşım gibidir. 7 yıldır her gün anterman çantamı okula getiriyor. Benimle antermana gelir. İl dışında da olsa müsabakalarımı izler. Judo ile ilgili detaylı bilgiye sahip. Benimle birlikte o da bu sporu öğrendi. Babaannem beni büyüttü ve bu spora yapmama her zaman destek çıkıyor. Her zaman yanımda diye konuştu.

Babaanne Nebahat Yeksan ise Ayten 48 günlüktü annesini kaybetti. Ağabeyi ile birlikte onlara aile olarak kol kanatg erdik büyüttük. Spora başlamak istedi Ayten'e biz yine destek olduk. Her akşam çantasını hazırladım hem kıyafetlerini hem yemeklerini hazırladım. Çantasını okuluna götürdüm. İdmanlarını izledim. Hem Ayten hem de ağabeyi beni bu zamana kadar hiç üzmediler. Kazandıkları madalyalarla bizleri hep gururlandırdılar. İkiside hem başarılı sporcular hem de başarılı öğrenciler. Özel okulda tam burslu olarak eğitim görüyorlar. Onlara destek olan antrenörümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum diye konuştu.