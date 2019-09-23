Samsun 43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı

Samsun 43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı

43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattıSamsun'da, 43 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Filiz Ö., adliyeye çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi.

23.09.2019 15:54
Samsun 43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı

43 ay hapis cezası bulunan kadın, adliyeye sevk edilirken gazetecilere çantasını fırlattı

Samsun'da, 43 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Filiz Ö., adliyeye çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, il genelinde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri takibe aldı. 'Basit yaralama, hakaret' gibi suçlardan 5 farklı kaydı bulunan Filiz Ö., Canik'te, gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 43 ay hapis cezası bulunan Filiz Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Filiz Ö., kendisini görüntüleyen gazetecilere çantasını fırlatarak tepki gösterdi. Filiz Ö. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA
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