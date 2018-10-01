Samsun 4. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın Ardından

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Samsun 4. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın onur konuğu olan Çarşamba'nın standının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda, Çarşamba Belediyesi, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba Ziraat Odası ve Çarşamba Kadın Çiftçiler Derneği olarak stant kurduklarını anlattı.

"Kurduğumuz standımıza ziyaretçilerin ilgisi gerçekten yüksekti. Çok güzel bir fuar geçirdik." diyen Aydemir, fuarın Çarşamba'ya özgü yöresel ürünlerin tanıtılmasında büyük faydası olduğunu söyledi.

Aydemir, şunları kaydetti:

"Çarşamba'ya özgü keşkek, kırçan kavurması, yumurta topuk ayakkabı, sekiz köşe kasket gibi yöresel ürünlerimizi tanıttık ve fuarın Çarşamba'nın ürünlerinin tanıtılmasında büyük faydası oldu. Standımızı Samsun milletvekillerimiz Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Valimiz Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Zihni Şahin, ilçe belediye başkanlarımız ve pek çok kamu kurum müdürü ile vatandaşımız ziyaret etti. Çarşamba'nın ve ürünlerinin tanıtımı için çok yararlı bir fuar oldu. İnşallah bu fuar üreticilerimizin ürünlerini pazarlamasına da yardımcı olacak."