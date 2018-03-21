Samsun 4. İnşaat Fuarı Yarın Açılıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ öncülüğünde düzenlenen Samsun 4. İnşaat Fuarı yarın açılacak.



TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Server Seçer, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, fuarın 22-25 Mart tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaretçileri ağırlayacağını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen inşaat fuarını 35 bin kişinin ziyaret ettiğini bildiren Seçer, bu yıl hem ziyaretçi hem de yapılan iş birliği sayısının artmasını beklediklerini dile getirdi.

Seçer, Samsun'daki fuarın, Anadolu'nun en büyük inşaat fuarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl TÜYAP'ın yurt dışı ofisleri aracılığıyla İran, Irak ve Gürcistan'dan 112 iş adamı, fuarda stant açan üretici firmalarımız ile ticari bağlantılar kurmak için Samsun'a gelecek. Hem yeni iş bağlantıları kurulmasına imkan sağlanacak hem de yabancı iş adamlarımıza Samsun'un, Karadeniz'in doğal güzelliklerini tanıtabilme imkanımız olacak."

İnşaat sektörüyle alakalı birçok konu başlığının bir çatı altında sunulmasının fuarın en önemli özelliği olduğunu aktaran Seçer, bu yıl müteahhitler, mühendisler, sektörde faaliyet gösteren şirket yöneticileri, özel ve kamu kurumlarının yöneticilerinin fuara gelerek yeni ürün ve hizmetleri görme ve iş birliği kurma imkanı bulacaklarını anlattı.



Seçer, fuarın Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlendiğine dikkati çekerek, "Fuarda yapı, inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma soğutma, havalandırma, doğal gaz ve teknolojileri konu başlıkları altında onlarca ürün ve hizmet sergilenecek. Birçok yeniliğe de ev sahipliği yapacağız." ifadesini kullandı.