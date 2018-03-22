Samsun 4. İnşaat Fuarı Açıldı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ öncülüğünde düzenlenen Samsun 4. İnşaat Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Vali Osman Kaymak, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin fuar kenti kimliğini koruduğunu söyledi.



Fuarların kentin ekonomik gelişimine katkı sağladığına işaret eden Kaymak, "Turizmde, tarımda, sağlıkta, sporda ve istihdamda mevcut altyapımızı çok daha iyi kullanırsak Samsun çok daha iyi yerlere gelecektir. Samsun artık göç veren değil, göç alan bir il. Son verilere göre artık Ordu ve Trabzon'dan Samsun'a geliyorlar. Samsun artık Karadeniz'in amiral ili." dedi.

Kaymak, Samsun'un Türkiye'nin kuzeyine açılan kapısı olduğuna dikkati çekerek, "Kendimizi geliştirmemiz için dünya ile ticaret yapmalıyız. Onun için bu birlikteliği önemsiyoruz. İnşaat sektörü ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir alan." ifadesini kullandı.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de Samsun'un 15 günde bir fuar açılışı yapan kent haline geldiğini vurguladı.



Kentte düzenlenen fuarların her birinin ziyaretçi bakımından rekorlar kırdığını belirten Alagöz, şöyle konuştu:



"Geçen yıl fuarımızı 33 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl daha üst sevilere çıkmak istiyoruz. İran, Irak ve Gürcistan'dan 112 iş adamı fuarda stant açan üretici firmalarımız ile ticari bağlantılar kurmak için Samsun'a geldi. Hem yeni iş bağlantıları kurulmasına imkan sağlanacak hem de yabancı iş adamlarımıza Samsun'un, Karadeniz'in doğal güzelliklerini tanıtabilme imkanımız olacak."

Fuara, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile davetliler katıldı.