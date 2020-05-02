SAMSUN 3 yaşındaki deren, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü
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SAMSUN 3 yaşındaki deren, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü

SAMSUN 3 yaşındaki deren, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü
02.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:43

3 yaşındaki deren, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktüSAMSUN'da yaşayan 3 yaşındaki Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü.

3 yaşındaki deren, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü

SAMSUN'da yaşayan 3 yaşındaki Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü. Bu sırada annesinin cep telefonu ile görüntülediği küçük kızın bu hali sosyal medyada ilgi gördü.

Samsun'da yaşayan Ufuk ve Mahmure Gökcan çiftinin 3 yaşındaki kızları Derin Gökcan, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedbir amacıyla evlerine gelemeyen dedesini özledi. Küçük çocuk dedesinin gelmesini istedi ve bunun için gözyaşı döktü. "Dedem gelmedi, dedemi istiyorum" diyerek ağlayan küçük kızın bu halini annesi cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Dedesini görmek için ağlayan Derin Gökcan'ın paylaşılan videosu sosyal medyada ilgi gördü.

SAMSUN 3 yaşındaki deren, koronavirüs nedeniyle göremediği dedesi için gözyaşı döktü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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