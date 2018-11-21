Samsun 3. Gıda Fuarı Yarın Açılıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen "3. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, KOSGEB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Karadeniz Perakendeciler Birliği, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliğinin desteği ve iş birliğiyle hazırlanan fuarın gıda profesyonellerini bir araya getireceği belirtildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuarın sektörün önde gelen firmalarını tek bir çatı altında buluşturacağı belirtilirken, fuarın gıda sektörüne önemli katkılarda bulunması ve yeni iş bağlantılarına öncülük yapmasının planlandığı vurgulandı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"TÜYAP yurt dışı ofislerinin desteğiyle İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile Rusya, Hırvatistan, Çekya ve Suudi Arabistan'dan alım heyetlerini fuarda ağırlamaya hazırlanıyor. Ülkemizde sektörün önde gelen söz konusu iş adamlarını katılımcı firmalar ile görüştürerek bölge ihracatına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. 22 ilden gelecek Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Karadeniz Aşçılar ve Turizmciler Birliği üyesi aşçılar tarafından fuar süresince her gün farklı bir Karadeniz ilinin özel lezzetleri fuar alanında oluşturulan Gastronomi Mutfağı Özel Alanı'nda ilgililerle buluşacak."

Açıklamada, fuarın Karadeniz bölgesindeki gıda sektörünün temsilcilerini bir araya getireceği belirtilerek, "Endüstriyel mutfak, otel ile kafeteryaların masa üstü ekipmanları ve hijyen ekipmanları satışını gerçekleştiren firmaların da yer alacağı fuar, ev dışı tüketim grupları, süpermarket zincirlerinin tepe yöneticileri, gıda ve içecek perakendecileri, oteller, yerel marketler ve toplu tüketim yapan her türlü kuruluşun yöneticileri sektördeki yenilikleri takip etmeleri amacıyla katılımcı firmalarla buluşacak. Bu da Samsun Gıda Fuarı'nın profesyonel bir ihtisas fuarı olduğunu gösteriyor." denildi.

Otel, restoran ve fast food zincirlerinin aşçıbaşıları ve Aşçılar Federasyonunun da yer alacağı fuarda madalyalı aşçıların genç meslektaşlarına yönelik çalıştaylar düzenleyeceği belirtildi.

Fuar, 22-25 Kasım'da TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.