Samsun 3. Gıda Fuarı'nı 32 Bin 600 Kişi Ziyaret Etti

Samsun'da TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen "3. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı"nı 32 bin 600 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22-25 Kasım'da düzenlenen fuara, Karadeniz Bölgesi'ndeki gıda sektörünün temsilcilerinin katıldığı vurgulandı.

Fuarın bölge işletmelerinin ihracat ağını genişletecek lojistik destek konularında önemli adımlar atılmasına zemin hazırladığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fuar gıda sektöründeki üreticiler ile oteller, zincir marketler, restoranlar ve catering firmalarının ticari ilişkilerini genişletecek, güçlendirecek, yeni alternatifler bulabileceği bir ortam sundu. TÜYAP yurt dışı ofislerinin desteğiyle İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile Rusya, Hırvatistan, Çekya ve Suudi Arabistan'dan yurt dışı heyetleri fuar alanını ziyaret ederek katılımcı firmalarla detaylı görüşmeler ve iş birlikleri yaparak geleceğe yönelik yatırımlara imza attılar."

Açıklamada, 32 bin 600 kişinin ziyaret ettiği fuarı Karadeniz, İç Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere tüm illerden ev dışı tüketim grupları, ulusal marketler, süpermarket zincirlerinin yöneticileri ve satın alma sorumluları, gıda ve içecek perakendecileri, oteller, turizm tesisleri işletmecileri, kafe, restoran işletmecileri, fastfood zincirleri yöneticileri, bakkaliye grubu, yerel marketler, yemek fabrikaları, catering firmaları, gıda mühendisleri ve toplu tüketim yapan kuruluşların yöneticilerinin de ziyaret ettiği belirtildi.

- Karadeniz mutfağı tanıtıldı

Fuar boyunca yöresel lezzetlerin de tanıtıldığı belirtilen açıklamada, "Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliğinin katkıları ile Samsun, İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri, Gaziantep, Ordu, Amasya, Konya, Trabzon, Rize, Çorum, Eskişehir, Alanya, Kuşadası, Bursa, Tokat'dan fuara gelen aşçı birliklerinin başkanları ile 96 aşçıbaşı, her gün başka bir Karadeniz ilinin özel lezzetini, Gastronomi Turizmi Özel Sunum Alanında ziyaretçiler ile buluşturdu." denildi.