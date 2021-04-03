Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı

Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı, sokaklar bomboş kaldı.

58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?
58 ilde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında nereler açık?
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi

Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı, sokaklar bomboş kaldı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar gereği Samsun'da 28 gün sonra cumartesi günü yeniden sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Korona virüsü vakalarının yükselmesi üzerine çok yüksek riskli illerde hafta sonu kısıtlaması geri geldi. Cumartesi günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına başlandı. Samsun'da 28 gün sonra kısıtlamalı ilk cumartesi sokaklar boş kaldı.

Kısıtlama nedeniyle Kurtuluş Yolu, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Mecidiye Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı görüldü. Kente takviye olarak gelen hazır kuvvetle birlikte emniyet personelleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimler yapıyor. - SAMSUN

Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı
Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı
Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı
Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı
Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı
Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Hayati Yazıcı Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hazal Kaya Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı İsmail Kartal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun 28 gün sonra yine eve kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:24:39. #1.14#
title