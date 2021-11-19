2023 yılında yapılması planlanan "1 milyar dolar ihracat" hedefine erken ulaştı

SAMSUN (AA) - Samsun'dan bu yılın ocak-ekim döneminde 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracat yapılarak 2023 yılında ulaşılması planlanan 1 milyar dolarlık ihracat hedefinin de üzerine çıkıldığı bildirildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, AA muhabirine, 2023 yılında Samsun'dan 1 milyar dolarlık ihracat yapılmasına yönelik hedefleri bulunduğunu söyledi.

Samsun'un 2023 hedefine çok erken ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğine işaret eden Murzioğlu, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Samsun'dan bu yılın ocak-ekim aylarında 1 milyar 58 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Pandemiyi Samsun sanayisi lehine çevirmiş oldu. İnşallah bu böyle devam eder. Samsun olarak Türkiye'de 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmış şehirler arasına girdik." dedi.

Samsun'da 2 milyon 660 bin metrekarelik yeni organize sanayi bölgesinin (OSB) iş dünyasının hizmetine sunulduğunu anlatan Murzioğlu, "Yakın zamanda buranın tahsislerini yapacağız. Samsun'un ihracat rakamlarını daha da yukarıya doğru çekeceğiz. Yeni OSB ile Türkiye'de en çok ihracat yapan şehirler arasında olacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de bu yılın 10 aylık döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 arttığına dikkati çeken Murzioğlu, Samsun'da ise aynı dönemdeki artışın yüzde 88,8 olarak gerçekleştiğini vurguladı. Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Samsun, ihracat rakamına göre 2020 Ocak-Eylül döneminde 23'üncü sırada iken, 2021 yılının aynı döneminde beş basamak yükselerek 18'inci sırada yer aldı. İhracat değeri değişim oranına göre de 8'inci sıradayız. Samsun'dan 2021 yılında 164 ülke ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirilmiştir. En fazla ihracat yapılan 5 ülke Çin, Peru, ABD, Hollanda ve Rusya Federasyonu olmuştur. En çok ihracat yaptığımız ürünler ise motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer kara taşıtlarının aksam parçaları, değirmencilik ürünleri, silah ve mühimmat ile bunların aksam parça ve aksesuarları, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlardan oluşmaktadır."

Samsun'un yıl sonu ihracatının 1,2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül ise 1 milyar dolar ihracat hedefinin aşılmasının sevindirici olduğunun altını çizdi.

Bunun Samsun'da son yıllarda atılan adımların sonucu olarak görülebileceğini belirten Şengül, "İhracat rakamının yıl sonu itibarıyla 1 milyar 200 milyon dolar civarında olacağını öngörüyoruz. Bu, gelecek dönemlerde daha yükseleceğimizi de gösteriyor. 2022 yılı içinde yapılacak OSB ve yeni yatırımcılarla Samsun'un 18'inci sıradan daha yukarıya yükseldiğini görebileceğiz." diye konuştu.

Samsun'da ihracat yapan firmaların yüzde 30'unun MÜSİAD üyesi olmasının da kendilerini gururlandırdığını dile getiren Şengül, şunları söyledi:

"Bu, yeni yatırım ve yeni istihdam demektir. İşsizlik oranının kentte düşeceği, sosyal yaşama da katkı yapacağının göstergesidir. Burada sevindirici bir durum daha var. Geçen yılın sonu itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92 iken, bu yılın ilk 6 aylık verilerine bakıldığında yüzde 132'ye yükseldi. Bu, Türkiye'nin aslında gelmek istediği noktadır. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda üyelerimize destek oluyoruz. Türkiye'nin ithalat açığının düşmesi, ihracatımızın ithalatımızı geçmesi ve bunun üzerinde bir rakama ulaşması önemlidir. Bu, dövizin düşmesine, ülkedeki birtakım ekonomik göstergelerin iyileşmesine de etken olacaktır."

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru da Samsun'un 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatının 445 milyon dolar olduğunu hatırlattı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise 824 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirten Doğru, "2021 yılının ekim ayı itibarıyla 1 milyar doları aştığımız görülüyor. İhracat yapılan ülkelere baktığımızda, Samsun'un tersine bir zinciri de kırdığı görülmektedir. Çünkü genelde doğu bloğu ülkelerinden ithalat yapılırken, Samsun'un en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında Çin, Peru ve ABD ön plana çıkmaktadır. Küresel ekonominin ham madde tedariki ile ulaşım noktasında yaşadığı sıkıntıya rağmen Samsun'daki firmaların üretim ve ihracat noktasındaki özverili çalışmaları bizleri gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.