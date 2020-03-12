Samsun, 2019 yılında verdiği göçten 953 kişi fazla göç aldı Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Samsun toplam 45 bin 973 kişi göç alırken, 45 bin 20 kişi göç verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Samsun toplam 45 bin 973 kişi göç alırken, 45 bin 20 kişi göç verdi.



Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2019 Nüfus Sayımı Sonuçlarından, Samsun'un Göç Durumu konusunda çalışma gerçekleştirdi. Çalışması sonucunda TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılında Samsun toplam 45 bin 973 kişi göç alırken, 45 bin 20 kişi göç verdi.



Samsun verdiği göçten 953 kişi daha fazla göç aldı



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2019 yılında Samsun'un net göçü; 953 kişi, net göç hızının ise binde 0,71 olduğu tespit edildi. Verdiği göçten 953 kişi daha fazla göç alan Samsun net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre iller arasında binde 0,71 ile 22'nci sırada yer aldı. Net göç hızının en yüksek olduğu iller binde 14,83 ile Bayburt, binde 12,68 ile Antalya, binde 10,29 ile Tekirdağ illeri olurken, net göç hızının en düşük olduğu iller binde -101,31 ile Çankırı, binde -55,08 ile Gümüşhane, binde -27,79 ile Ordu oldu.



Samsun en çok İstanbul'dan göç aldı



TÜİK verilerine göre Samsun'un en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla İstanbul 9 bin 340 kişi, Ordu 4 bin 395 kişi, Ankara 3 bin 261 kişi, Trabzon 2 bin 390 kişi, Amasya bin 535 kişi illeri oldu. En az göç aldığı iller ise sırasıyla Karaman 42 kişi, Bingöl 43 kişi, Tunceli 54 kişi, Kilis 54 kişi, Muş 59 kişi ili oldu. Samsun'un en çok göç verdiği iller arasında ilk sırada 11 bin 389 kişi ile İstanbul olurken İstanbul'u sırasıyla Ankara 4 bin 122 kişi, Ordu 2 bin 527 kişi, Bursa bin 948 kişi, Amasya bin 583 kişi illeri takip etti. En az göç verdiği iller ise sırasıyla Kilis 16 kişi, Siirt 37 kişi, Hakkari 37 kişi, Karaman 45 kişi ve 51 kişi ile Ardahan oldu.



İlçelerde net göç hızında Atakum ilk sırada yer aldı



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2018-2019 döneminde Samsun'un ilçeleri arasında net göç hızında binde 38,56 ile Atakum birinci olurken, Canik binde 12,26 ile ikinci, İlkadım binde 8,41 ile üçüncü oldu. Samsun'un net göç hızının en düşük olduğu ilçeler ise binde -135,91 ile Salıpazarı, binde -79,03 ile Ayvacık, binde -57,37 ile Asarcık oldu. Samsun'da 4 ilçenin aldığı göç verdiği göçten fazla iken 13 ilçenin aldığı göç verdiği göçten daha az oldu.



2019 yılında Samsun'un aldığı göçün yüzde 28,94'ünü (23 bin 273 kişi) Atakum, yüzde 23,99'unu İlkadım (19 bin 290 kişi), yüzde 9,7'sini (7 bin 294 kişi) Canik ilçesi alırken, diğer 14 ilçenin aldığı toplam göç yüzde 38 (30 bin 554 kişi) oldu. Samsun'un verdiği göçün ise yüzde 20,71'ini (16 bin 454 kişi) İlkadım, yüzde 19,02'sini Atakum (15 bin 115 kişi), yüzde 9,51 'ini (7 bin 554 kişi) Çarşamba ilçesi verirken, diğer 14 ilçenin verdiği göç yüzde 52,61 (41 bin 803 kişi) oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA