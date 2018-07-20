Samsun 20 Bin Büyük ve Küçükbaş Hayvan Samsun'u Kokuttu Hd

20 bin büyük ve küçükbaş hayvan Samsun'u kokuttu

URUGUAY'dan Samsun Limanı'na getirilen 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan yüklü gemiden yayılan pis koku kent merkezinde etkili oldu.

Uruguay'dan gelen ve içinde 20 bin büyük ve küçükbaş hayvan bulunan yük gemisi dün gece Samsun Limanı'na demir attı. Bu sabah itibariyle gemiden yayılan kötü koku sıcak havanın da etkisiyle olumsuz bir durum oluşturdu. Vatandaşlar kötü koku nedeniyle rahatsızlık duydu. Panama bandıralı geminin 4 gün süresince limanda kalacağı belirtildi. 20 bin büyük ve küçük baş hayvanın ise Türkiye'nin çeşitli illerindeki besicilere gönderileceği ifade edildi.

Kent merkezinde yayılan pis koku ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şehrimizde insanlarımızı rahatsız eden yaygın bir koku olmuştur. Bu kokunun Samsun Büyükşehir Belediyemizin altyapı, hizmet ve faaliyetleri ile hiçbir alakası yoktur. Bu yaygın koku limana gelen büyük ve küçükbaş hayvan taşıyan gemiden gelmektedir."