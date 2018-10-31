Samsun 2 İş Yeri ve 4 Aracın Zarar Gördüğü Patlama Güvenlik Kamerasında

Samsun'da dün gece bir börekçide bulunan tüpün bomba gibi patladığı, 2 dükkan ile 4 aracın hasar gördüğü olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün gece Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir börekçide bulunan tüp, iş yerinde kimse olmadığını sırada patladı. Bomba gibi patlayan tüp iki işyeri ile önünde bulunan 4 aracın hasar görmesine neden oldu. Ayrıca Oya Ocak isimli bir kadın patlamadan dolayı yaralanarak özel bir hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.Vücudunda yanıklar oluşan Ocak'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Öte yandan hasar gören işyeri ve araçlarla ilgili bu gün hasar tespit, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Olay anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.