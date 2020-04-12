Samsun 2. günde de yasağa uydu...Yollar, caddeler, sokaklar boş kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Samsun 2. günde de yasağa uydu...Yollar, caddeler, sokaklar boş kaldı - Haber
Samsun, Yerel

Samsun 2. günde de yasağa uydu...Yollar, caddeler, sokaklar boş kaldı

Samsun 2. günde de yasağa uydu.

12.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:20
Samsun 2. günde de yasağa uydu...Yollar, caddeler, sokaklar boş kaldı

Samsun 2. günde de yasağa uydu...Yollar, caddeler, sokaklar boş kaldı

Sokaklar bomboş kaldı

SAMSUN - Sokağa çıkma yasağının 2. gününde Samsun sokakları ilk günkü gibi bomboş kaldı.

Diğer 30 il gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden biri olan Samsun'da vatandaşlar, yasağa uymaya devam etti. Şehrin en işlek yerlerinden olan meydanlar, bulvarlar, sahil ve ana caddeler bomboş kaldı. Samsun sokaklarının boş hali, havadan drone ile daha iyi görüntülendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün çekilen görüntülerde, şehirde sokağa çıkma yasağına herkesin uyduğu görüldü. Dün de benzer şekilde yasağa uyan Samsunlular, bugün de yasağa uyarak örnek oldular.

Öte yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları belediye ve vefa grubu ekipleri tarafından temin edildi ve herhangi bir aksaklığa müsaade edilmedi.

Samsun 2. günde de yasağa uydu...Yollar, caddeler, sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haber
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haber
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haber
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haber
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
İstanbul'daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Fırının kapalı olduğunu öğrenen vatandaşa, polis kendi simitlerini verdi
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Parmak işareti yapıp 'Yaşasın özgürlük' diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Ekrem İmamoğlu Seren Serengil
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karantina İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsun 2. günde de yasağa uydu...Yollar, caddeler, sokaklar boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 21:24:12. #1.15#
title