Samsun 2. günde de yasağa uydu...Yollar, caddeler, sokaklar boş kaldı Samsun 2. günde de yasağa uydu.

Samsun 2. günde de yasağa uydu...Yollar, caddeler, sokaklar boş kaldı

Sokaklar bomboş kaldı

SAMSUN - Sokağa çıkma yasağının 2. gününde Samsun sokakları ilk günkü gibi bomboş kaldı.

Diğer 30 il gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden biri olan Samsun'da vatandaşlar, yasağa uymaya devam etti. Şehrin en işlek yerlerinden olan meydanlar, bulvarlar, sahil ve ana caddeler bomboş kaldı. Samsun sokaklarının boş hali, havadan drone ile daha iyi görüntülendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün çekilen görüntülerde, şehirde sokağa çıkma yasağına herkesin uyduğu görüldü. Dün de benzer şekilde yasağa uyan Samsunlular, bugün de yasağa uyarak örnek oldular.

Öte yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları belediye ve vefa grubu ekipleri tarafından temin edildi ve herhangi bir aksaklığa müsaade edilmedi.

Kaynak: İHA