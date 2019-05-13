Samsun 1919 Metre Türk Bayrağı ile Şehir Turu
1919 metre Türk bayrağı ile şehir turuSAMSUN'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, vatandaşların omzunda şehir turuna çıkarıldı.
1919 metre Türk bayrağı ile şehir turu
SAMSUN'da 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, vatandaşların omzunda şehir turuna çıkarıldı.
Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in iş birliğiyle planlanan "19 Mayıs'ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda" temalı büyük halk yürüyüşü yapıldı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı. Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.
Kaynak: DHA