Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki Engeller Kalktı

Yılport Samsunspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, ligin ilk yarısında iç saha maçlarında stattaki barikatları kaldırdığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ligin ilk yarısında iç saha maçlarımızda yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Taraftarlarımızdan gelen şikayetler üzerine kulübümüz, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların katılımı ile yapılan toplantılar sonucu taraftarlarımızın iç saha maçlarında daha rahat bir şekilde stadyuma girişlerinin sağlanması için birtakım kararlar alınmıştır. Buna göre, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda saha içinde tribün önünde bulunan bariyerlerinin kaldırılmasına, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda güney bölgesindeki otopark alanında bulunan bariyerlerinin kaldırılmasına, taraftarlarımızın üst aramasının turnikeden önce polis, turnikeden sonra özel güvenlik tarafından yapılmasına karar verilmiştir. (Stadyuma giriş işlemlerinin hızlı tamamlanabilmesi adına taraftarlarımızdan kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.) İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından otopark alanın düzeni ve müsabaka izlemeye gelen taraftarlarımızın özel araçlarının aranması, giriş ve çıkış organizasyonu için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; Samsun 19 Mayıs Stadı'nın otoparklarının organizasyonu, yönetiminin kulübümüz tarafından yapılmasına, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan doğu otoparkının taraftarlarımızın kullanımına açılmasına, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü araçları için kuzey otoparkında misafir takım otoparkının yanında bir alan tahsis edilmesine, Samsun 19 Mayıs Stadı kuzeybatı giriş kapısından protokol, VIP, basın, batı loca otopark giriş kartı olan araçlarının alınmasına, araç aramalarının giriş kapısında özel güvenlik tarafından yapılmasına, giriş kartı olmayan araçların geçişine müsaade edilmemesine, doğu loca kapalı otoparkına giriş kartı olan araçların azot yan yoldan alınmasına, araç aramalarının giriş kapısında özel güvenlik tarafından yapılmasına, LPG'li araçların ve giriş kartı olmayan araçların geçişine müsaade edilmemesine, taraftarlarımızın Samsun 19 Mayıs Stadı güneydoğu kapısından otopark alanına alınmasına, araç aramalarının arama noktası olarak tanımlanan bölgede özel güvenlik tarafından yapılmasına verilmiştir. Otopark alanını kullanmak isteyen taraftarlarımızın müsabaka saatinden en az 1 saat önce 19 Mayıs Stadı'na gelmesi, otopark alanına giriş ve çıkış sırasında kulübümüz tarafından görevlendirilen kulüp otopark görevlilerinin (beyaz yelekli) ve özel güvenlik görevlilerinin (turuncu yelekli) uyarılarını dikkate almalarını, yönlendirmelerine riayet etmeleri önem arz etmektedir. Tribün ortamının güzelleştirilmesi, seyir konforunun artırılması, stadyuma giriş ve çıkış işlemlerinin kolaylaştırılması adına alınan bu kararların taraftarlarımıza aynı zamanda sorumluluk yüklediğini belirtir, taraftarlarımızdan kulübümüzün ceza almasına sebep olacak tavır ve davranışlardan kaçınmalarını rica ederiz." - SAMSUN

Kaynak: İHA