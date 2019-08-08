Samsun 19 Mayıs Kampı'nda öğrenciler bir araya geldi

08.08.2019 09:34

Samsun'da "Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye Bir Kardeşlik İkliminde" sloganıyla devam eden etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından gençler bir araya geldi.

Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gence birbirleriyle tanışma, sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunma fırsatı veren gençlik kampı gerçekleştirildi.

Ulaşım, konaklama ve yemek gibi tüm ihtiyaçların Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılandığı etkinliğe 12 ile 13 yaş aralığında 9 ilden 181 kız öğrenci katıldı. Proje kapsamında el sanatları, tiyatro, müzik, halk oyunları, spor aktiviteleri, voleybol, basketbol, tenis, badminton ve masa tenisi gibi etkinliklere yer verildi.

Kahvaltıda gençlerle bir araya gelen Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kampa katılan gençlerin çeşitli etkinlikler sayesinde birbirlerini tanıdıklarını ve öz güvenlerinin geliştiğini belirterek tüm gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA