Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çakır, AA'nın 101'inci yaş gününü kutladı
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Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çakır, AA'nın 101'inci yaş gününü kutladı

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çakır, AA'nın 101'inci yaş gününü kutladı

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Anadolu Ajası'nın 101'inci yaş günü kutladı.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Anadolu Ajası'nın 101'inci yaş günü kutladı.

Çakır ve Yönetim Kurulu üyeleri, AA'nın 101'inci yaş günü dolayısıyla Anadolu Ajansı Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla istiklal mücadelesi veren Türk milletinin sesini ve haklılığını dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın ülkenin her adımına tanıklık ettiğini belirten Çakır, "Anadolu Ajansı, 101 yıldır sorumluluk bilinciyle hizmet vermektedir. Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini bugüne kadar başarıyla yerine getiren Anadolu Ajansı, Türk basınının gelişmesine önemli katkı sağlamış, köklü geçmişi, hızlı, doğru ve yansız habercilik anlayışıyla basın dünyamızda kendine seçkin yer edinmiştir. Anadolu Ajansı, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle basın meslek ilkeleri doğrultusunda tarafsız, dürüst ve ilkeli habercilik ile de dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. Bir dönem mensubu olmaktan onur duyduğum, Milli Mücadelemizle özdeşleşmiş Anadolu Ajansı'mızın 101'inci kuruluş yıl dönümü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Sansar ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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