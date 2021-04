Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında

Samsun'da 5 Nisan 1980 yılında kurulan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 41. yılı kutlandı.

Vali Zülkif Dağlı, yayımladığı mesajında gazetecilik mesleğinin önemine işaret etti.

"Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında gazetecilik mesleği, bireylere doğru ve sağlıklı haber ve bilgi akışını sağlayarak toplumsal sorunlar karşısında kamuoyu oluşturmak gibi önemli bir misyonu içermektedir." ifadesinde bulunan Dağlı, şöyle devam etti:

"Halkın haber alma gereksinimini karşılamak üzere enformasyonun toplanması, analiz edilmesi ve işlenerek habere dönüştürülmesi gibi bir dizi süreci içeren gazetecilik mesleği, sağladığı etkin denetim mekanizmasıyla demokratik toplumların güvencelerindendir. Haber ve haberleşme olgusu çevremiz ile etkileşim içerisinde kalarak sosyal bağlar kurabilmemiz için ihtiyacımız olan bilgiyi sağlayan en temel unsurlardandır. Kamu adına toplumsal bilginin edinimi ve kontrolünü üstlenen ahlaksal bir sorumluluk gerektiren gazetecilik mesleği aynı zamanda yetenek ve cesaret gerektirir."

Dağlı, sivil toplum örgütlerinin önemli temsilcilerinden olan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş yıldönümünü kutlayarak, özveriyle çalışan basın mensuplarına sağlık, huzur diledi.

Çakır: "Cemiyetimiz, 1980 yılından bu yana mesleğimizin onuru için mücadele etmektedir"

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ise yaptığı açıklamada, 5 Nisan 1980 yılında Nazif Demirel önderliğinde kurulan 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nin dün olduğu gibi bugün de meslekte birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla mücadele ettiğini aktardı.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın milletimizin ortak sesidir.' sözünü hatırlatan Çakır, "Basın, var olduğu günden bu yana geçmişten geleceğe toplumsal hayatımızın en önemli unsuru olmuştur. Bu nedenledir ki basın, üstlendiği ve sorumluluğu dahilinde bulunduğu misyon ve göreviyle ülkemizin gelişimine, büyümesine, kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Bizler de şehrimizde bu kutsal ve önemli görevi yerine getirmenin mücadelesini bugün de büyük bir heyecan, merak, özveri ve iştah ile sürdürmekteyiz. Cemiyetimiz, 1980 yılından bu yana mesleğimizin onuru için mücadele etmektedir. Ayrıca cemiyetimiz mesleğimizin birlik ve beraberliği için mücadele etmekte, yine meslek onurumuz için dimdik ayakta durmaktayız." dedi.

Çakır, basın mensuplarının Samsunluların sesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti.

"Haftanın her günü, günün her saati meslek onur ve ilkelerine sahip çıkarak tüm Samsunluların sesi olmayı sürdüren basın mensuplarını ne kadar övsek, onları ne kadar kutlasak azdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle meslektaşlarımızın şunu bilmesini isterim ki, birliğimiz, beraberliğimiz için yapılacak çok fazla işimizin olduğunu biliyoruz. Yaşanılan her bir sıkıntının, sorunun da farkındayız. Bu nedenle Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti çatısı altında çok daha sık bir araya gelmeli, çok daha fazla kenetlenmeliyiz. Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak 41'inci yaş günümüzü kutluyor, Cemiyetimizi kuruluşundan bugüne taşıyan tüm meslek büyüklerimizi saygıyla anıyor, teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün