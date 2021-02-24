Samsun 19 Mayıs Belediyesinden sigara uyarısı
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Samsun 19 Mayıs Belediyesinden sigara uyarısı

24.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:11
Samsun 19 Mayıs Belediyesinden sigara uyarısı

Samsun 19 Mayıs Belediyesi ilçe genelinde sigara ile mücadele ediyor.

Samsun 19 Mayıs Belediyesi ilçe genelinde sigara ile mücadele ediyor.

İlçe genelinde panolarda yer alan "Dumanıyla ciğerini, izmaritiyle çevremizi kirletmeyelim" ve "Hayatını tehlikeye, izmaritini yere atma" yazıları ve dağıtılan broşürlerle vatandaşlar sigaraya karşı uyarılıyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, sigaranın insan sağlığı ve çevre temizliğine verdiği zarara karşı farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için vatandaşları sigarayı bırakmaları konusunda uyaran Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef bazı vatandaşlarımız izmaritleri çöp olarak bile görmüyor ama emekçi arkadaşlarımız bir tane izmariti parke taşının arasından çıkartabilmek için bile uğraşıyor. Balkonunda sigarasını içip, izmaritini sokağa atanlar da oluyor. Ne olur bu konuda biraz daha hassasiyet gösterelim. Kendimiz atmadığımız gibi çevremizdeki kardeşlerimizin de içmiş olduğu sigaraları lütfen rastgele yere atmasını engelleyelim. Hatta mümkünse sigarayı bırakalım. Bu dönemde etkili olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sigarayı sevdiğini de biliyoruz. Sevdikleriniz için hem kendinizi hem de çevremizi koruyun."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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