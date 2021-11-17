ŞANLIURFA SURUÇ İÇMESUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ŞANLIURFA (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Şanlıurfa iline yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Şanlıurfa Suruç İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi çalışmaları hızla devam ediyor. Projenin tamamlanması ile Şanlıurfa ili Suruç ilçesinin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme % 25 seviyelerinde olup, trafo jeneratör binası, belt filtre binası, klor binası, ön ozon jeneratör binası, ısı merkezi inşaatları tamamlanmıştır. Ön ozon temas tankı, giriş havalandırma yapısı, klor temas tankı, makine bloğu betonarme işleri tamamlanmıştır. Durultucu yapısı, filtre yapısı, arıtılmış su deposu, kimya binası ve idari bina ve isale hattında çalışmalar devam etmektedir. 2022 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanması ile 1. etapta Suruç ilçesine 40. 000 m³/gün kaliteli içme suyu temin edilecektir.

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