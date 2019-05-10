Samsun, 19 Mayıs 1919'un 100. Yılını Kutluyor

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla, ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Dernekler Federasyonuna Türk bayrağı gönderildi.

Samsun Valiliğince Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Tütün İskelesi'nde bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, buradaki törende, 18 Mayıs'ta New York'ta düzenlenecek 38. Türk yürüyüşü etkinliklerinde kullanılmak üzere, ABD'de 2019 yılını "Atatürk yılı" ilan eden Türk Amerikan Dernekler Federasyonunun 2. Başkanı Aydın Işık'a Türk bayrağını teslim etti.

Kaymak, burada yaptığı konuşmada, federasyonun, ABD'deki Türk yürüyüşü için bayrak talep ettiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilk kıvılcımı yaktığı ilk adım kentinden bayrak verdiklerini belirten Kaymak, "Buradan Amerika'daki dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. 100. yıl kapsamında birçok etkinlik yapıyoruz. Bu da onlardan biriydi. İnşallah bu bayrak oradaki dostlarımızla Türkiye arasında kardeşliğin, birliğin pekişmesine vesile olacaktır." dedi.

Işık ise kendileri için bayrak, toprak, vatan ve ezanın kutsal olduğuna işaret ederek, desteklerinden dolayı Kaymak'a teşekkür etti.

Tören, Vali Kaymak, Türk Amerikan Dernekler Federasyonu yetkilileri ve lise öğrencilerinin Fuar Caddesi'ne kadar gerçekleştirdikleri bayrak yürüyüşünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA