Samsun 17 Farklı Suçtan Aranan Kadın Tutuklandı

Samsun'da, 17 farklı suçtan hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan evli ve 3 çocuk annesi Hülya Y. (28) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında hırsızlık ve cezaevinden firar olmak üzere 17 farklı yakalama kararı bulunan Hülya Y.'yi takibe aldı. İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen evli ve 3 çocuk annesi Hülya Y.'nin 14 yıl 5 ay hapis ve 5 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA