Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı
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Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı

Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

IPARD 2 onuncu çağrı ilanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun ili olarak başarılı bir çağrı dönemi geçirdik ve toplam yatırım değeri 167 milyon 909 bin TL olan 31 adet IPARD projesini teslim aldık" dedi.

IPARD 2 onuncu çağrı ilanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun ili olarak başarılı bir çağrı dönemi geçirdik ve toplam yatırım değeri 167 milyon 909 bin TL olan 31 adet IPARD projesini teslim aldık" dedi.

Samsun, başarılı bir çağrı dönemi geçirerek, toplam yatırım değeri 167 milyon 909 bin TL olan 31 adet İPARD projesinin teslim aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Samsun ili olarak başarılı bir çağrı dönemi geçirdik ve toplam yatırım değeri 167 milyon 909 bin TL olan 31 adet IPARD projesini teslim aldık. 10. çağrıda teslim alınan projeler içerisinde 5 adet süt üreten tarımsal işletme, 9 adet kırmızı et üreten tarımsal işletme, 3 adet süt ve süt ürünleri işleme tesisi, 2 adet süt toplama merkezi, 4 adet kırmızı et kesimhanesi ve işleme tesisi, 1 adet kanatlı eti işleme tesisi, 2 adet su ürünleri işleme tesisi ve 5 adet de meyve sebze işleme ve soğuk hava deposu tesisi bulunmaktadır. Toplam hibe destek miktarı 73 milyon TL olan 31 adet istihdam odaklı projeleri sunan yatırımcılarımızı tebrik ederim. Samsun ilimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"İPARD proje sayısında 1. sıradayız"

Samsun'un IPARD proje sayısında, 42 il içerisinde ilk sırada olduğunu belirten Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "TKDK'nin proje faaliyetine başladığı 2011 yılından bugüne kadar, Samsun İl Koordinatörlüğümüzde, toplam yatırım değeri 457 milyon 679 bin TL olan bin 216 adet proje ile sözleşme imzalandı, üretici ve yatırımcılarımıza toplam 225,5 milyon TL hibe tahsis edildi ve yatırımlarını tamamlayan bin 97 adet projeye 149,6 milyon TL hibe ödemesi yapıldı. Sözleşmesi imzalanıp, yatırıma başlanan projeler içerisinde, 17 adet süt üreten tarımsal işletme, 13 adet kırmızı et üreten tarımsal işletme, 79 adet kanatlı eti üreten tarımsal işletme, 4 adet süt ve süt ürünleri işleme tesisi, 1 adet kırmızı et ve kırmızı et ürünleri işleme tesisi, 1 adet kanatlı eti ve kanatlı et ürünleri işleme tesisi, 3 adet su ürünleri işleme tesisi, 7 adet meyve sebze işleme tesisi, 2 adet süt toplama merkezi, 8 adet Yerel Eylem Grupları, bin 3 adet bitkisel üretim projeleri (tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkisi, fide-fidan, mantar), 29 adet arıcılık, 31 adet zanaatkarlık (tekstil, metal işleme) ve katma değerli ürün üretimi, 10 adet kırsal turizm, 1 adet su ürünleri yetiştiriciliği, 3 adet yenilenebilir enerji sistemleri (GES), 4 adet de Makine Parkı Kurulumu projesi bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

IPARD programı kapsamındaki yüzde 70'lere varan hibe desteklemelerinin ilerleyen dönemde de devam edeceğini belirten Dağlı, proje fikri olan üretici ve yatırımcıların, çağrıyı beklemeden, TKDK İl Koordinatörlüğü ile iletişime geçerek, detaylı bilgi almaları ve erkenden proje hazırlıklarına başlamalarının süreç için yerinde olacağını belirtti. - SAMSUN

Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı
Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı
Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı
Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı
Samsun 167 milyon TL yatırım değeri olan 31 projeyi teslim aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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