Samsun 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atlayan İşçi Kamerada

Samsun'da, demir çelik fabrikasında çalışan işçi Adem Aslan (34), 1600 derece ısıda çalışan çelik eritme kazanının içerisine atlayarak yaşamına son verdi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 23 Aralık'ta, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda pazar günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çelik eritme kazanın çevresinin temizlikçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Adem Aslan, 1600 derece sıcaklıkta bulunan kazanın içerisine atlayarak yaşamına son verdi. Fabrikada üretime ara verilirken soğuyan kazandan işçinin ulaşılabilen kemikleri alındı. Arslan'ın yaşamına son vermeden bir gün önce yakınlarına 'Ruh sağlığım bozuldu' dediği öğrenildi.

7 yıl önce fabrikadaki işine başlayan Adem Aslan'ın saat 16.00'daki vardiyasına geldikten yaklaşık yarım saat sonra kendisini kazanın içerisine bıraktığı anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kaynak: DHA