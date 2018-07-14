Samsun, 15 Temmuz Destanına Hazır

SAMSUN (İHA) – Samsun, Cumhuriyet Meydanında, 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Birlik Günü kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı.

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin 2. yıl dönümü için geri sayım başladı. Samsun Cumhuriyet Meydanı da 15 Temmuz'da yapılacak törenler ve kutlamalar için hazırlanmaya başlandı. Meydana dev bir sahne ve 2 dev ekran asıldı. Meydandaki ekranlarda Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmaları vatandaşlara aktarıldı. Ayrıca İlkadım Belediyesi tarafından kurulan çadırlarda yerlerini alan STK'lar ve kurumlar 15 Temmuz ile ilgili görsellere stantlarında yer verdiler. Meydanın çevresindeki binalar dev Türk Bayrakları ile donatılırken, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de "15 Temmuz şehitlerimizi, rahmetle ve minnetle anıyoruz" yazılı dev bir pankartı meclis binasının balkonuna astırdı. Vatandaşlar, bu günden itibaren 2 gün boyunca stantları gezebilecekler.

15 Temmuz kutlamaları, 15 Temmuz Pazar günü, saat 11.00 itibari ile şehitlik ziyareti ile başlayacak, 15.00'te "Milli İradenin Yükseliş Sergisi" ile Cumhuriyet Meydanında devam edecek. Dev bir ekranda sinevizyon gösterisi, Kur'an-i Kerim okunması, ezgi ve şiir dinletisi gibi etkinliklerle geç saatlere kadar sürecek. - SAMSUN