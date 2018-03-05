Samsun 10 Parmağında 17 Marifet-1-Hd

Samsun'da kemençeden zurnaya, kemandan bağlamaya kadar 17 enstrümanı çalabilen üniversite öğrencisi Atakan Karadeniz (28), müzikteki başarısıyla dikkat çekiyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı'nda son sınıf öğrencisi Atakan Karadeniz; kemençe, zurna, bağlama, keman, gitar, piyano ney, sipsi, davul, bateri dahil 17 enstrüman çalıyor. Müziğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Karadeniz, kemandan kemençe sesi çıkardığı gibi farklı enstrümanlardan değişik sesler çıkarabildiğini söyledi. Kendisine ait dükkanda kurslar verdiğini de anlatan Karadeniz, 'Müzikle uğraşmayı çok seviyorum. Çocuk yaşlarda müziğe ilgim vardı. İlk olarak bağlama ile müzik aleti çalmaya başladım. Daha sonra bunları çoğaltarak, şu anda toplam 17 enstrümanı çalabiliyorumö diye konuştu. Müzikle ilgilenenlere yönelik kurs açtığını da dile getiren Atakan Karadeniz, 'Okullarda, öğrencilere paneller düzenleyip, 17 farklı enstrümanı tek tek anlatıyorum. Daha sonra şarkı ve türküleri de bütün öğrencilerle birlikte aynı anda okuyoruz. Kendime ait müzik dükkanımda da öğrencilerim var. Amacım, insanları kötü alışkanlıklar yerine müzik alışkanlığına katmakö dedi.