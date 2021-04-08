Samsatlı kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi
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Samsatlı kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi

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Samsatlı kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlara doğru ve sağlıkla beslenme eğitimi verildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlara doğru ve sağlıkla beslenme eğitimi verildi.

Uzman Diyetisyen Aylin Fırat tarafından, Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) usta öğretici ve kursiyerlerine doğru ve sağlıkla beslenme eğitimi verilerek, bu konuda katılan kadınların soruları cevaplandırıldı.

Uzman Diyetisyen Aylin Fırat verdiği eğitimde, korona virüse karşı vücut direncinin güçlü tutulması, mevsimine uygun olan sebze ve meyve tüketilmesi, fiziksel aktivitelerin arttırılması ve günde en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğini belirtirken, zayıflama diyetlerinin çok dikkatli uygulanması gerektiğini söyledi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan ÇATOM Müdürü Enver Barin, obeziteden korunmak için sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek kursiyerlerine ücretsiz eğitimler vererek sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Barin, "Pandemi nedeni ile hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz ve ortalıkta çok fazla bilgi kirliliği var. Kursiyerlerimize sağlıklı yaşamanın önemli ipuçlarını verebilmek için uzmanların bilgilerine başvuruyoruz. Yaptığımız bu eğitimlere ilgi oldukça fazla. Eğitimlerimiz bütün Samsatlılara açıktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsatlı kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi
Samsatlı kadınlara sağlıklı beslenme eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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