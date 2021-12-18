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Samsatlı kadınlara KADES anlatıldı

Samsatlı kadınlara KADES anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Samsat ilçesinde KADES uygulamasını kadınlara anlattı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Samsat ilçesinde KADES uygulamasını kadınlara anlattı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Samsat ilçesinde ki kadınlara aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi vererek KADES uygulamasını tanıttı.

Samsat Yarımbağ ve Kırmacı köylerinde 57 kadın bilgilendirildi. KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olarak biliniyor. - ADIYAMAN

Samsatlı kadınlara KADES anlatıldı

Samsatlı kadınlara KADES anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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