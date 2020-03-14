Samsatlı İlkokul öğrencileri tiyatro ile buluştu
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Adıyaman, Samsat, Kültür Sanat

Samsatlı İlkokul öğrencileri tiyatro ile buluştu

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki ilkokul öğrencileri "Dans Eden Eşek " adlı çocuk tiyatroyu izledi.

14.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:04
Samsatlı İlkokul öğrencileri tiyatro ile buluştu

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki ilkokul öğrencileri "Dans Eden Eşek " adlı çocuk tiyatroyu izledi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsat Belediyesi tarafından yürütülen projede, ilçe merkezindeki ilkokul öğrencilere yönelik "Dans Eden Eşek " adlı çocuk tiyatrosu izletildi.

Çok sayıda öğrencilerin katıldığı tiyatroda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Gölge Sanat Tiyatrosu Derneği Başkanı Mehmet Atci, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal kesimdeki çocuklara sanatı ve tiyatroyu sevdirmek ve onları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

Atci, projede emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın'a ve Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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