Samsat'taki Deprem

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremde sağlık açısından ciddi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Demircan, Samsat'ta kaymakamlık bahçesine kurulan Mobil Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman ve Samsat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem sırasında can kaybı yaşanmaması nedeniyle mutlu olduklarını dile getiren Bakan Demircan, şunları kaydetti:

"Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Türkiye'nin pek çok yeri deprem riskiyle karşı karşıya. Tarihte de böyle sıkıntılarla karşılaşılmış. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Depremden ziyade yaptığımız binalar bizim için risk oluşturuyor. Bölgede de tedbirlerin halkımız ve devletimiz tarafından alınacağına inanıyorum. Sağlık açısından da ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Hastanedeki hasar tespiti belli oluncaya kadar sahra hastanemizde sağlık hizmeti veriyoruz."

Demircan, deprem nedeniyle 37 yaralanma başvurusu olduğunu ve bunların içerisinde ciddi bir konunun olmadığını da vurguladı.