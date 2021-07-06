Samsat'ta yüzme havuzu hizmete girdi
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Samsat'ta yüzme havuzu hizmete girdi

Samsat'ta yüzme havuzu hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yüzme havuzunun yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yüzme havuzunun yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan yüzme havuzunun yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu. Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yaz okulları kapsamında yüzme kursları açıldı.

İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Birlik Müdürü Fahrettin Çelik ve Vakıf Müdürü Mustafa Tepe ile birlikte yaptırılan havuzda incelemelerde bulunarak, bilgi alan Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Samsat ilçesinde ihtiyaç duyulan bir tesisin daha hizmete girmiş olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kaymakam Alamdaroğlu, "Samsat ilçemiz Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunmaktadır. Bir çok yerleşim birimimizde ise sulama kanalları geçmektedir. Gençlerimizin profesyonel olarak, hijyenik bir ortamda yüzme öğrenmeleri büyük önem arz etmektedir. Dört öğretmenin gözetiminde çocuklarımız yüzme öğrenmektedirler. Bu sevindirici bir gelişme. Kapalı spor salonumuzun da tamamlanması ile gençlerimiz zamanlarını en iyi bir şekilde geçirme imkanını sahip olacaklardır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Valimiz başta olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Samsat'ta yüzme havuzu hizmete girdi
Samsat'ta yüzme havuzu hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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