Samsat'ta yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsat'ta yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Samsat'ta yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesi köylerinde yaptırılan deprem konutlarının inşaatları hızla devam ediyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesi köylerinde yaptırılan deprem konutlarının inşaatları hızla devam ediyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde ağır hasarlı olarak tespit edilerek yıkılan evlerin yerine kalıcı konutların yapılması çalışmaları kapsamında yapılan ihaleler ile yaptırılan 279 konutun inşaatları hızla devam ediyor. Bu konutların yıl içerisinde sahiplerine teslim edilmeleri bekleniyor.

Samsat ilçe merkezinde daha önce yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen 394 konutun yanı sıra 149 konutun daha yapımına başlanmış ve inşaatları devam ederken, Bayırlı köyünde 8, Başaklı mezrasında 10, Ovacık köyünde 25, Göltarla köyünde 62, Yarımbağ köyünde 54, Kovanoluk köyünde 10 ve Taşkuyu köyünde 110 olmak üzere toplamda 279 konut inşaatı da hızla sürüyor.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, ilçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ve SYDV Müdürü Mustafa Tepe ile birlikte Ovacık köyündeki inşaatları inceleyerek, firma yetkilisi Barış Tokçu ve Ovacık Köyü Muhtarı Abdulmecit Ertan'dan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Kaymakam Alemdaroğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ihaleleri yapılan konutların vatandaşlarca beğenildiğini görmekten mutlu olduklarını ifade ederek kış aylarının da yaklaşması nedeni ile bir an öce çalışmaların tamamlanması ve vatandaşların konutlarına kavuşması için çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiğini belirtti. - ADIYAMAN

Samsat'ta yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Adil Karaismailoğlu Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Güzel Sözler Abdullah Avcı Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar Gazeteler Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsat'ta yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 11:10:34. #1.11#