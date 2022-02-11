Samsat'ta TYP kuraları çekildi

SAMSAT, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okulların temizliğinde çalıştırılmak üzere başvuran işçiler kura ile belirlendi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okulların temizliğinde çalıştırılmak üzere iş başvuru duyurusu yapan 185 kişi arasından 5 asil ve 5 yedek noter huzurunda kura ile belirlendi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Şube Müdürleri Ali Tanrıverdi ve Ahmet Karaçalı ile başvuru yapan vatandaşların katılımı ile Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Kahta Noterliğin huzurunda gerçekleştirilen kurada belirlenen 5 asil kişinin tamamı kadın isteklilerden oluştu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, 3 ay süre ile okulların temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere kura ile belirlenen 5 kadın işçiye hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel