Samsat'ta tütün alımları yeniden başladı

10.10.2019 14:35

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde tütün alımları yeniden başladı.



Tütüne getirilen kota sonrasında vatandaşlar, özel sektöre pazarlayabilecekleri Ege tipi tütüne yöneldi. Bu yıl Samsat ilçesinde kanallara su verilmesi ve tütünlerin sulanması ile birlikte daha kaliteli ve yüksek verim elde etmeye başlandı. Samsat ilçesinde bu yıl 20 bin dönüm arazide tütün ekimi gerçekleştirildi. Ortalama bir dönümde 200 kilogram tütün elde edildi.



Firmalar ile çiftçiler arasında yapılan sözleşme gereği alımlara başlandı. Alım çalışmalarını yerinde inceleyen Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Ege tütününün Samsat ilçesinde hızla yaygınlaştığını, sulama ile birlikte de neredeyse bütün arazilere tütün ve pamuk ekildiğini ifade etti.



Başkan Fırat, "Daha önce Samsat ilçemizin en büyük geçim kaynağı tütün idi. Tütüne getirilen kota ile birlikte bir dönem tütün ekimi yapılmadı ama özel firmalar kanalı ile Ege tütünü ekimine başlandı. Sulu tarım ile birlikte de yine en büyük geçim kaynağı tütün oldu. Bu yıl yaklaşık bin 700 ton tütün üretildi. Ben şahsen tütün ve tütün mamullerinin kullanımına karşıyım. Bu anlamdaki bütün önlemleri, yasakları ve çalışmaları destekliyorum. Ancak, ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayan tütün üreticilerimizin de her zaman yanındayım ve onların dertleri ile dertleniyorum. Bugün alım merkezini ziyaret ettik. Alımlar üreticilerimiz ve firmalarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA