Samsat'ta şehir içi yollara beton asfalt döküldü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde deprem ile birlikte bozulan şehir içi yollar asfaltlanıyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde deprem ile birlikte bozulan şehir içi yollar asfaltlanıyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde bozulan yollar asfaltlanıyor. Daha kalıcı ve kullanışlı olması nedeni ile yollara beton asfalt döküldü.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, bozulan yolların şimdiye kadar bekletilmesinin, altyapı yenilemesi ve ağır tonajlı araçların yolu daha da tahrip etmesi olduğunu ifade etti.

Başkan Fırat, "Samsat'ta depremlerde tıpkı evlerimiz gibi yollarımız, altyapı sistemimiz ve yollarımız da ağır hasar gördü. Yıkım çalışmaları ve molozları şehir dışına taşıdıktan sonra yollarımızı yapmaya başladık. İlçemize yakın bir zamanda doğal gaz şebekesi çekilecek. Bu nedenle yol çalışmalarımızı biraz ağırdan aldık. Ancak vatandaşlarımızın mağduriyetini göz önüne alarak ana yollarımızda çalışma başlattık. İlçe girişinden başlayarak otogar önüne kadar beton asfalt yapıyoruz. Toplu konut alanında ise sathi kaplama asfalt yaptık. Halkımızın rahat ve huzuru için aralıksız çalışıyoruz. Biz inanıyoruz ki, halkımız hizmetin en iyisine layıktır. Yeni baştan bir Samsat inşa edecek ve örnek bir ilçe olacağız inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA