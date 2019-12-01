Samsat'ta kınalı eller bakıra şekil veriyor

01.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:05

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile bayanlara teknik beceri kazandırarak kadınların işgücüne katılımlarının artırılması amacıyla Samsat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bakır işlemeciliği kursunda kınalı eller bakıra şekil veriyor.



Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Samsat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bakır işlemeciliği, takı tasarım kursu, el sanatları kursu ve kuaförlük kurslarını gezdi.



Samsat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar yoğun ilgi görürken, özellikle bayanlara meslek edindirmek, onları ekonomiye kazandırmak ve bakır işlemeciliğini yaşatmak adına açılan Bakır İşlemeciliği kursunda bakırdan yapılan tüm tasarım ve aşamalar Samsatlı kadınların kınalı elleriyle şekilleniyor.



Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, beraberindeki heyetle birlikte Samsat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan bakır işlemeciliği, takı tasarım kursu, el sanatları kursu ve kuaförlük kurslarını gezerek, burada bakıra şekil veren kadınlarla sohbet edip, çeşitli alanlarda yaptıkları el emeği göz nuru eserleri inceledi. Pekmez, özellikle bakırın işleme süreci, yapılan çalışmalar ve açılan kurslar hakkında bilgi aldı.



Samsat Halk Eğitim Merkezindeki incelemelerinin ardından Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, Samsat Merkez Yavuz Selim Mahallesinde açılan geleneksel el nakışları kursu ile Yarımbağ Köyünde ahşap boyama kurslarını ziyaret etti.



Ziyaret programı kapsamında Samsat Anaokulunu da ziyaret eden Yeşim Pekmez, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Burada minik öğrencilerle bir araya gelen Yeşim Pekmez, çocuklarla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirip yakın ilgi gösterdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA